Собянин призвал не останавливать строительство крупных объектов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин призвал не останавливать строительство метро, дорог и жилья, несмотря на введенные в городе ограничения из-за коронавируса. Об этом мэр города написал на своем персональном сайте.

"Стройка дает самый большой мультипликативный эффект – через производство комплектующих и стройматериалов мы сохраняем миллионы рабочих мест в Москве и по всей России", – пояснил Собянин.

Он добавил, что также в условиях пандемии нужно позаботиться о предприятиях, чтобы обеспечивать нормальное функционирование всего города. Собянин пояснил, что остановить все производство возможно одним махом, однако вернуть все в прежнее русло будет потом очень сложно.

Ранее Владимир Путин призвал глав регионов вникать в проблемы каждого предприятия. По его словам, сейчас крайне важно смягчить удар для бизнеса, потери которого уже очень серьезны.

Глава государства призвал руководителей сформировать четкий и понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за рисков. Остальные предприятия, по словам Путина, могут продолжать работать, соблюдая при этом все санитарные требования и нормы безопасности.

За последние сутки в России подтвердили 1175 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 56 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 660. Всего в 81 регионе России на 8 апреля зарегистрировано 8 672 случая коронавирусной инфекции.

