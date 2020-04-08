Собянин призвал не останавливать строительство крупных объектов в Москве

19:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин призвал не останавливать строительство метро, дорог и жилья, несмотря на введенные в городе ограничения из-за коронавируса. Об этом мэр города написал на своем персональном сайте.
"Стройка дает самый большой мультипликативный эффект – через производство комплектующих и стройматериалов мы сохраняем миллионы рабочих мест в Москве и по всей России", – пояснил Собянин.
Он добавил, что также в условиях пандемии нужно позаботиться о предприятиях, чтобы обеспечивать нормальное функционирование всего города. Собянин пояснил, что остановить все производство возможно одним махом, однако вернуть все в прежнее русло будет потом очень сложно.
Ранее Владимир Путин призвал глав регионов вникать в проблемы каждого предприятия. По его словам, сейчас крайне важно смягчить удар для бизнеса, потери которого уже очень серьезны.
Глава государства призвал руководителей сформировать четкий и понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за рисков. Остальные предприятия, по словам Путина, могут продолжать работать, соблюдая при этом все санитарные требования и нормы безопасности.
За последние сутки в России подтвердили 1175 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 56 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 660. Всего в 81 регионе России на 8 апреля зарегистрировано 8 672 случая коронавирусной инфекции.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: