Спрос россиян на тесты на коронавирус превзошел ожидания – Роспотребнадзор

Фото: Агентство «Москва»/Кирилл Зыков
Количество заявок на тестирование на коронавирус нового типа превзошло ожидания, поэтому заявки будут обрабатываться в течение 2-3 дней, сообщила в интервью телеканалу Москва 24 глава розничного подразделения Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Лазарева.
"Мы прекрасно понимали, что на это исследование будет хороший спрос, но на то количество заявок, которое нам приходит, мы не рассчитывали. Поэтому нам пришлось уже сейчас предупреждать наших пациентов, что мы обработаем эту заявку в течение 2-3 дней", – сказала она.
По словам Лазаревой, в день одна бригада может оформить 15-20 заявок, сейчас работает 50 бригад.
С 6 апреля жители Москвы и Подмосковья могут обратиться в Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора, чтобы сдать анализ на коронавирус по желанию, а не по медицинским показаниям. Стоимость теста без учета стоимости выезда медицинского персонала составляет 1 250 рублей.
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что Россия выйдет на плато в ситуации с коронавирусом через 10-14 дней, затем пойдет процесс в обратную сторону. Это произойдет, если будут увеличены объемы тестирования.
Сдать тест на коронавирус можно на дому
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