Кабмин расширит круг лабораторий, которые проводят тесты на коронавирус

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Правительство РФ решило расширить круг лабораторий, которые проводят тесты на коронавирус, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По его словам, право тестировать на COVID-19 получили все заявившиеся лаборатории – как государственные, так и частные.

"Для того чтобы у каждого человека при необходимости была возможность проверить свое здоровье и сделать тест, мы приняли решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят такие исследования", – цитирует главу кабмина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому. Специалист ведомства будет приезжать к заказчику.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на новый коронавирус в России находятся 180 тысяч человек. Всего в стране на сегодняшний день провели уже более 910 тысяч тестов на выявление COVID-19.

За последние сутки в России подтвердили 1175 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 56 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 660.

Всего в 81 регионе России на 8 апреля зарегистрировано 8672 случая коронавирусной инфекции. Это на 15,7% больше, чем днем ранее. За весь период по России выздоровели 580 пациентов, умерли 63.