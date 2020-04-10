В Дептрансе рассказали, что делают с эвакуированными машинами нарушителей карантина

Фото: скриншот видео телеграм-канала Москва 24
Автомобили нарушителей карантина в Москве после эвакуации помещают в отдельную зону и обрабатывают дезинфицирующими средствами, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
После этого проводится дезинфекция самого эвакуатора. В ведомстве призвали водителей внимательно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих и оставаться дома.
10 апреля в Москве были выявлены два водителя с диагностированным коронавирусом, нарушившие карантин.
Всего столичные суды рассмотрели пять административных дел о нарушении режима самоизоляции. Каждого из виновных оштрафовали на 15 тысяч рублей.
Накануне, 9 апреля, московские суды выписали девять штрафов по 15 тысяч рублей по аналогичным нарушениям.
В России за последние сутки зарегистрировали еще 1786 случаев заражения коронавирусом. Всего на территории РФ зафиксировали 11 917 случаев заражения.
Москва во время самоизоляции
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