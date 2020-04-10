Нарушившего карантин водителя задержали в Москве

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Водитель, который нарушил карантин, был задержан в столице. Он выявлен во время рейда ГИБДД, МАДИ и АМПП, говорится в заявлении представителей департамента транспорта в Telegram.



"На пересечении МКАД и Щелковского шоссе был остановлен водитель, нарушивший карантин. 22 марта он поступил в стационар НИИ имени Склифосовского с острой коронавирусной инфекцией", – сообщили в пресс-службе Дептранса.



Мужчина должен был находиться дома на карантине до 18 апреля. Его выписали из медицинского учреждения 4 апреля.



В результате машина нарушителя была отправлена на спецстоянку. Водителя отвезли в больницу в сопровождении полицейских.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавируса.

Ранее сообщалось, что московские полицейские смогут штрафовать нарушителей режима самоизоляции.