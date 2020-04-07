В Москве семерых больных COVID-19 оштрафовали за нарушение карантина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Семерых больных коронавирусом в столице, которые нарушали режим самоизоляции, оштрафовали.

В дальнейшем инфицированных COVID-19 разместили в обсервационных центрах, передает Агентство "Москва" заявление Объединения административно-технических инспекций города.

"6 апреля в Москве было зафиксировано сразу семь случаев нарушения карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении", – сказали представители организации.

Установить, что москвичи нарушили режим карантина, удалось с помощью технических средств.

Отмечается, что жители Москвы, оформившие специальное согласие на строгий домашний карантин, имеют право на лечение дома. Пройти домашнее лечение могут люди с легкой формой коронавируса. Для этого они находятся под наблюдением врачей. Всем, кто соглашается на такую процедуру, разъясняется порядок и правила карантина.

Стало известно, что нарушителей доставили в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыне и Крылатском. Им выдали постановление о штрафе за нарушение карантина. Затем доставленные пациенты продолжат лечение в медицинских учреждениях.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для всех граждан города. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Ранее сообщалось, что работу общественного транспорта скорректировали в Москве.