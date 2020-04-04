Работу общественного транспорта скорректировали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве скорректировали режим работы общественного транспорта. Так, метро, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры теперь функционируют по расписанию рабочего дня, передает портал мэра и правительства столицы.

Также в прежний режим вернулся наземный транспорт на 300 маршрутах следования. Остальные автобусы будут курсировать по графику, приближенному к рабочему.

Отмечается, что график был восстановлен для того, чтобы пассажиры соблюдали социальную дистанцию в полтора метра.

В столичном метро появилась разметка для соблюдения дистанции

Ранее стало известно, на каком транспорте безопасно ездить в условиях пандемии COVID-19. Так, специалисты рекомендовали передвигаться по городу на такси, при этом садиться нужно на заднее сидение в правую сторону.