Стало известно, на каком транспорте безопасно ездить в условиях пандемии COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Такси является наиболее оптимальным видом транспорта для передвижений по городу в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Несмотря на это, не все машины с шашечками являются безопасными, заявил в эфире радио Sputnik председатель московского профсоюза таксистов Николай Кодолов.

Известно, что россиянам рекомендовали соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, однако сделать это в общественном транспорте не совсем представляется возможным.

Кодолов утверждает, что соблюсти безопасное расстояние между друг другом можно в такси. Для этого необходимо садиться в правую часть на заднее сиденье.

"Есть предписание главного санитарного врача, что в машине такси должно быть спиртосодержащее средство для обработки поверхностей, гель для рук, салфетки антисептические и три маски. Если у таксиста машина арендная из автопарка, то большинство таких парков раздобыли такие комплекты и выдали водителям", – отметил председатель столичного профсоюза таксистов.

Также он заявил, что всем водителям настоятельно рекомендовали протирать ручки дверей авто и проветривать салон машины. При этом таксопарки обязаны следить за состоянием здоровья водителей и проводить медицинские осмотры перед запуском таксистов на рейс.

В связи с этим Кодолов предостерег россиян от поездок на частных такси, поскольку поставить на контроль водителей таких транспортных средств невозможно.

"Они могут больными на линию выходить, и это никто и никак не сможет проверить, это основная проблема", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что спрос на услуги такси в Москве во время режима самоизоляции упал втрое. По данным Дептранса, дороги в столице стали на 80% свободнее, чем три недели назад. Городской транспорт опустел, таксисты начали подсчитывать значительные убытки, поскольку в условиях самоизоляции клиентов почти нет.