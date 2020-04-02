Стало известно, на каком транспорте безопасно ездить в условиях пандемии COVID-19

10:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Такси является наиболее оптимальным видом транспорта для передвижений по городу в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Несмотря на это, не все машины с шашечками являются безопасными, заявил в эфире радио Sputnik председатель московского профсоюза таксистов Николай Кодолов.
Известно, что россиянам рекомендовали соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, однако сделать это в общественном транспорте не совсем представляется возможным.
Кодолов утверждает, что соблюсти безопасное расстояние между друг другом можно в такси. Для этого необходимо садиться в правую часть на заднее сиденье.
"Есть предписание главного санитарного врача, что в машине такси должно быть спиртосодержащее средство для обработки поверхностей, гель для рук, салфетки антисептические и три маски. Если у таксиста машина арендная из автопарка, то большинство таких парков раздобыли такие комплекты и выдали водителям", – отметил председатель столичного профсоюза таксистов.
Также он заявил, что всем водителям настоятельно рекомендовали протирать ручки дверей авто и проветривать салон машины. При этом таксопарки обязаны следить за состоянием здоровья водителей и проводить медицинские осмотры перед запуском таксистов на рейс.
В связи с этим Кодолов предостерег россиян от поездок на частных такси, поскольку поставить на контроль водителей таких транспортных средств невозможно.
"Они могут больными на линию выходить, и это никто и никак не сможет проверить, это основная проблема", – резюмировал он.
Ранее сообщалось, что спрос на услуги такси в Москве во время режима самоизоляции упал втрое. По данным Дептранса, дороги в столице стали на 80% свободнее, чем три недели назад. Городской транспорт опустел, таксисты начали подсчитывать значительные убытки, поскольку в условиях самоизоляции клиентов почти нет.
Спрос на услуги такси во время карантина упал втрое
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: