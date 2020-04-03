Московская канатная дорога приостановит свою работу из-за COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Московская канатная дорога прекращает перевозку пассажиров в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу транспортной организации.
Приостановка движения на канатной дороге связана с мерами столичного правительства по преодолению кризисной ситуации с пандемией COVID-19. В пресс-службе сообщили, что поддерживают решение правительства Москвы о введении режима самоизоляции.
"Мы призываем москвичей и гостей столицы внимательно и с большой ответственностью отнестись к сложившейся ситуации. Оставайтесь дома и соблюдайте основные меры безопасности во благо ваших родных и близких", – отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Московская канатная дорога не будет работать в период с 30 марта по 3 апреля в связи с проведением планового технического осмотра.
29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Кроме того, он призвал граждан соблюдать социальную дистанцию не менее чем в 1,5 метра.
Также в Москве теперь действует система штрафов для нарушителей карантина. В случае совершения проступка гражданину придется выплатить штраф в размере 4 тысяч рублей.
3 апреля Собянин рассказал, что две трети москвичей придерживаются режима самоизоляции, и отметил, что такой баланс московские власти будут соблюдать и дальше.
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