Путин призвал не закрывать предприятия "под одну гребенку" из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Закрывать предприятия по всей России единообразно, не учитывая ситуацию с коронавирусом в каждом конкретном субъекте, нецелесообразно, заявил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.

"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны – нецелесообразно", – приводит слова президента "Интерфакс".

В качестве примера российский лидер привел Республику Алтай, где не было зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19.

"Спрашивается: что ж там, директивно из Москвы закрывать все учреждения и предприятия?" – задался вопросом президент.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что в каждом регионе страны надо тщательно подойти к вопросу о том, какие предприятия и учреждения продолжат деятельность в нерабочий период. По его словам, экономическая жизнь России не должна остановиться.

Мишустин обратил внимание, что главы регионов получили полномочия решать, какой именно режим работы предприятий вводить на своих территориях.

По распоряжению Владимира Путина все ограничения, введенные ранее, будут действовать до конца апреля. Также глава государства продлил нерабочую неделю по 30 апреля включительно с сохранением заработной платы. При этом президент РФ отметил, что если обстановка в стране улучшится, то нерабочие дни могут сократить.