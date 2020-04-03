Мишустин заявил, что экономическая жизнь РФ не должна останавливаться

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в каждом регионе страны надо тщательно подойти к вопросу о том, какие предприятия и учреждения продолжат деятельность в нерабочий период.

По его словам, экономическая жизнь России не должна остановиться, передает ТАСС.

Мишустин обратил внимание, что главам регионов дали полномочия решать, какой именно режим работы предприятий вводить на своих территориях.

"Даже в такой сложной ситуации экономическая жизнь страны останавливаться не должна", – подчеркнул российский премьер в ходе совместного заседания президиума координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.

Данный вопрос обсуждался в правительстве в режиме видеоконференции.

2 апреля президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к гражданам РФ. Глава государства объявил, что период нерабочих дней продлевается до конца апреля.

Ранее стало известно, что порядка 11 тысяч компаний Москвы освободят от арендной платы за время простоя.