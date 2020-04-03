Мишустин напомнил, что пик пандемии коронавируса не пройден

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пик распространения коронавируса в России пока не пройден, поэтому нужно учитывать в том числе и самый сложный сценарий развития ситуации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что больницы в регионах страны должны быть полностью готовы к приему заразившихся коронавирусом.

Мишустин обратил внимание, что кабмин делает все, чтобы затормозить распространение инфекции, в ежедневном режиме принимая решения по поддержке здравоохранения.

2 апреля президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к гражданам РФ. Стало известно, что период нерабочих дней продлевается до конца апреля. Кроме того, по словам Путина, регионам будут предоставлены дополнительные полномочия для применения мер в зависимости от конкретной ситуации.

За сутки в России подтвердили 601 новый случай коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 32 регионах. Всего в 78 субъектах страны на сегодняшний день выявлено 4149 случаев заражения. За сутки выздоровели 46 человек, 28 из них – в Москве. Итого из больниц выписан 281 человек.