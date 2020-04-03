Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

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Время на часах Владимира Путина при обращении к российским гражданам не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Была задержка, связанная с монтажом и перегоном видеозаписи", – объяснил представитель Кремля.

Президент выступил с новым обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом накануне. Пользователи соцсетей обратили внимание, что время на наручных часах Путина отстает от времени трансляции.

Глава государства распорядился продлить до конца апреля нерабочий период, а также заявил о необходимости введения более жестких мер для профилактики распространения коронавируса. Указ, содержащий новые распоряжения президента, уже подписан.

В России на данный момент зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.

Под наблюдением врачей в РФ из-за подозрения на заражение коронавирусом остается более 215,5 тысячи человек.

