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Общество

01 апреля, 22:27

Ситуация с коронавирусом в России усложняется – Путин

общество власть

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Ситуация с коронавирусом в России усложняется заявил Владимир Путин в ходе совещания с кабмином, которое прошло в дистанционном режиме и транслировалось в эфире телеканала "Россия 24".

"У нас и в стране ситуация усложняется. И в мире очень сложная ситуация с коронавирусом – 850 тысяч человек уже заболели. На территории РФ, насколько я понимаю, по последним данным, 2777 случаев заболевания", – сказал он.

Ранее Путин сообщил, что в стране на карантине находится свыше 3,317 миллиона человек, на самоизоляции – 292 740 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. По последним данным, по всему миру заразилось более 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч умерло.

В России общее число заболевших достигло 2 777 больных, скончались 24 человека, 190 выздоровели. За последние сутки число выявленных заболевших и скончавшихся меньше, чем накануне.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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