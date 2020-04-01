Путин рассказал, сколько человек находятся на карантине в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в стране на карантине из-за коронавирусной инфекции находится свыше 3,317 миллиона человек, на самоизоляции – 292 740 человек.
Данные о числе россиян, остающихся на карантине и в самоизоляции, были озвучены Путиным во время дистанционного совещания с правительством России, передает РИА Новости.
"Смотрите, у нас сейчас на карантине находятся в целом 3 317 175 человек, в обсервации – всего 1777, на самоизоляции – 292 740 человек", – отметил глава государства.
25 марта при обращении к россиянам Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Такое решение принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения COVID-19.
За последние сутки в 35 регионах России подтвердили 440 случаев заражения COVID-19. Всего в стране сейчас зарегистрировано 2 777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах.
Недавно сообщалось, что ученые в России разработали высокоточный тест для диагностики коронавируса.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что к испытаниям вакцины от коронавируса приступят 29 июня.
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