Путин заявил о необходимости формирования резерва лекарств против COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Президент РФ Владимир Путин объявил о необходимости создания дополнительного резерва лекарств, которые лечат коронавирус COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства высказался по теме в ходе совещания с полномочными представителями в федеральных округах.

"Важнейший вопрос – это лекарственное обеспечение. По всем препаратам, которые используются сейчас для борьбы с коронавирусом и его осложнениями, должен быть создан дополнительный резерв", – заявил Путин.

Также президент предложил задействовать в аптеках и магазинах особый порядок обслуживания. Это выражается, в частности, в купировании плотных очередей.

На совещании Владимир Путин поручил привлечь практикантов и студентов медицинских вузов к борьбе с коронавирусной инфекцией и отметил, что решительные меры властей помогли "выиграть время".

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также жители Москвы могут покинуть квартиру, если им нужно выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.

За последние сутки в России зафиксировали еще 303 случая заражения коронавирусом в 35 регионах. 212 из них приходится на Москву. Таким образом, на территории РФ всего зарегистрировано 1836 человек, инфицированных COVID-19.

