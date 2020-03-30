Путин поручил проводить диагностику COVID-19 в новых государственных и частных медцентрах

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Президент РФ Владимир Путин поручил развернуть новые центры диагностики коронавируса в государственных и частных медорганизациях. Об этом сообщает ТАСС.

"Необходимо оперативно задействовать все лабораторные мощности, развернуть дополнительные центры диагностики как в государственных, так и частных медицинских организациях. Сделать это, чтобы уже в ближайшее время нарастить объем тестирования на коронавирус", – заявил глава государства.

Путин отметил важность оперативного задействования тест-систем и их регистрации, причем как российского, так и зарубежного производства.

Президент также назвал обоснованными действия столичных властей по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19. При этом в Кремле ранее подчеркнули, что шаги заранее согласовывались с правительством страны.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также жители Москвы могут покинуть квартиру, если им нужно выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об осведомленности правительства об экономических проблемах, с которыми столкнется страна из-за режима самоизоляции. При этом представитель Кремля уточнил, что сейчас у властей другие приоритеты.

За последние сутки в России зафиксировали еще 303 случая заражения коронавирусом в 35 регионах. 212 из них приходится на Москву. Таким образом, на территории РФ всего зарегистрировано 1836 человек, инфицированных COVID-19.

