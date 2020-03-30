Песков назвал вторичным экономический ущерб из-за карантина

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об осведомленности правительства об экономических проблемах, с которыми столкнется страна из-за режима самоизоляции, сообщает ТАСС.
Он заявил, что власти уже подсчитали ущерб, который нанесет российской экономике введение карантина. В то же время Песков подчеркнул, что в настоящий момент это не имеет первостепенного значения.
"Безусловно, просчитывали [размер ущерба]. Но в настоящий момент любые экономические расчеты на фоне главной задачи сохранения здоровья людей и их ограждения от эпидемиологической опасности носят вторичный характер", – рассказал Песков.
Ранее пресс-секретарь рассказал, что новые ограничительные меры, введенные в Москве, Сергей Собянин согласовывал с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, он напомнил, что Собянин в настоящий момент осуществляет и межрегиональную координацию, возглавляя одно из подразделений главного штаба по борьбе с коронавирусом.
Сам мэр Москвы отметил, что введение "длинных" выходных позволит усилить меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Также Собянин подчеркнул, что в первые дни "нерабочей" недели около 20% москвичей не соблюдали режим самоизоляции. Кроме того, 29 марта около 6,8 тысяч столичных пенсионеров пытались проехать по социальным картам.
Помимо Москвы и Подмосковья, подобный режим самоизоляции ввели и в Мурманской области. Такое же решение приняли и власти Калининградской области. Кроме того, в Крыму возбудили первое уголовное дело против зараженного жителя полуострова, который нарушил режим самоизоляции и заразил медика.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что работа на опережение и минимизация распространения вируса является важнейшей задачей российских властей.
За последние сутки в России зафиксировали еще 303 случая заражения коронавирусом в 35 регионах. 212 из них приходится на Москву. Таким образом, на территории РФ всего зарегистрировано 1836 человек, инфицированных COVID-19.
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