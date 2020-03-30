Собянин согласовывал с Путиным меры по борьбе с коронавирусом в Москве – Песков

14:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин согласовывал с Владимиром Путиным меры по борьбе с коронавирусом в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, любой глава региона РФ в подобной ситуации находится в тесной координации и с федеральными властями, и тем более с главой государства", – заявил представитель Кремля.
Он обратил внимание, что Собянин возглавляет одно из подразделений главного штаба по борьбе с коронавирусом и осуществляет межрегиональную координацию.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также жители Москвы могут покинуть квартиру, если им нужно выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.
За последние сутки в России число зараженных новой коронавирусной инфекцией возросло на 302. COVID-19 подтвердили в 35 регионах. В Москве зафиксировали новых 212 случаев.
Всего в 71 регионе страны зарегистрировано 1836 случаев коронавирусной инфекции. За весь период по стране выздоровело 66 человек. Умерли девять человек.
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