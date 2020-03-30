Введение нерабочей недели позволит усилить карантинный режим – Собянин

12:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что введение нерабочей недели позволит радикально усилить меры по самоизоляции граждан, сообщает ТАСС.
На заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ он рассказал, что поток людей, пользующихся общественным транспортом, значительно уменьшается.
"Те меры, которые были приняты на федеральном уровне, в том числе и неделя выходных, дали нам возможность радикально усилить меры самоизоляции граждан. Мы видим в субъектах РФ и в Москве значительное снижение потоков людей в метро, общественном транспорте, пригородных поездах", – сказал Собянин.
Ранее в Москве ввели дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса. Так, столичные жители теперь не могут покидать квартиры за исключением специальных случаев. Кроме того, москвичи, находясь в общественных местах, должны соблюдать социальную дистанцию минимум в 1,5 метра. Кроме того, горожане, имеющие легкую форму заболевания в связи с инфицированием COVID-19, будут бесплатно получать антивирусные препараты.
В то же время, по словам Собянина, около 20% москвичей продолжают игнорировать призывы к соблюдению режима самоизоляции. Это и подтолкнуло к необходимости ввести карантин для всех москвичей вне зависимости от возраста. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил губернаторам рассмотреть возможность введения аналогичных мерах в своих регионах.
Всего в России зафиксировали 1836 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки обнаружили 302 человека, подхвативших инфекцию. Из них 212 зарегистрировали в Москве.
Кроме того, в России девять человек стали жертвами коронавируса. 66 пациентам удалось излечиться от COVID-19. В настоящий момент более 194 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением в связи с подозрением на заражение коронавирусом.
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