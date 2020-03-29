Москвичам с коронавирусом предоставят противовирусные препараты бесплатно

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Жителям Москвы с подтвержденным коронавирусом будут выдавать лекарства бесплатно, рассказал Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"Москвичи с легкой формой течения COVID-2019 проходят лечение под наблюдением врачей на дому. По назначению врачей они будут бесплатно получать антивирусные препараты", – пояснил мэр.

Кроме того, Собянин отметил, что врачи и другие специалисты, которые участвуют в противодействии коронавирусу, также будут получать антивирусные препараты.

Отмечается, что доставлять лекарства будут скорая помощь, сотрудники поликлиник и волонтеры.

Ранее сообщалось, что в Москве вводят новые ограничения по передвижению граждан из-за коронавируса. С 30 марта домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста.

Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу, в ближайший магазин или аптеку, а также для выгула домашних животных, но не далее чем 100 метров от места проживания.

25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.

В связи с нерабочей неделей с 28 марта по 5 апреля в столице приостановили работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.

Всего в мире, по данным ВОЗ, зафиксировано свыше 570 случаев заражения коронавирусом.