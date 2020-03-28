Число зараженных коронавирусом в мире превысило 570 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 570 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На 28 марта в мире зафиксировано 571 678 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 26 494 больных скончались. Таким образом, за сутки число заразившихся увеличилось более чем на 62 тысячи человек, число смертельных исходов выросло на 3 159.

Больше всего заболевших и умерших зафиксировано в Европе – 324 343 и 18 740 случаев соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 37 646, а умерших – на 2 635.

В РФ подтверждено 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего по стране выявлено 1264 инфицированных.

Лаборатории Москвы за сутки провели 6,5 тысячи исследований анализов на коронавирусную инфекцию.Производственные мощности позволяют в дальнейшем проводить по 10 тысяч исследований за сутки.