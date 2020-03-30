В РФ в тяжелом состоянии находятся 32 пациента с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России в общей сложности в тяжелом состоянии находятся 32 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

"32 пациента в 18 регионах требуют особого, трепетного внимания, находятся в тяжелом состоянии", – сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Всего на территории России зафиксировано более 1,5 тысячи заболевших коронавирусом в 26 регионах страны, вылечились 64 человека. Мурашко добавил, что в стране для приема инфицированных граждан подготовлено 78 тысяч коек в больницах.

Он сообщил, что Минздрав готов ввести в эксплуатацию новую информационную систему по контролю за пациентами в легкой, средней и тяжелой форме состояния. Он добавил, что данная система уже опробована в 24 регионах страны.

Ранее сообщалось, что порядка 40% пациентов в возрасте не старше 40 лет в Москве с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Специалисты поясняли, что болезнь протекает в тяжелой форме как у пожилых людей, так и у граждан моложе 60 лет.

Количество заболевших в Москве составляет 1014 человек, из них 46% зараженных в возрасте 35–64 лет. Количество инфицированных в возрасте от 18 до 34 лет составляет 33,5%. Около 15% – это люди старше 65 лет.

Горожан призвали серьезно отнестись к принятым в столице ограничениям и провести положенные дни дома. Специалисты Оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице также попросили родителей не отпускать ребенка на улицу. Они напомнили, что отмененные занятия в школах – это не повод находиться на улице.

Сергей Собянин с 30 марта ввел ограничения на передвижения по городу. В ближайшие дни в столице выходить на улицу можно будет при наличии спецпропуска.

Из квартиры можно уходить только в случаях обращения за экстренной медпомощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу (если это обязательно). Также выйти из дома можно, чтобы совершить покупки в магазине или аптеке. Разрешается выгул питомцев на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. В мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось.

