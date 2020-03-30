Собянин попросил Мишустина привлечь частные клиники к развертыванию сети коек

12:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин попросил Михаила Мишустина дать поручение, чтобы привлечь частные клиники к развертыванию сети коек на фоне распространения коронавируса. С такой просьбой мэр Москвы обратился к премьер-министру на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.
По словам Собянина, важная задача властей – развертывание сети коек и мобилизация здравоохранения для борьбы с вирусом. Он уточнил, что это касается как региональных, так и федеральных учреждений.
"Более того, я бы попросил, чтобы вы дали поручение нам, чтобы мы проработали сеть частных клиник, которые также могут оказать такую помощь", – сказал он, обращаясь к Мишустину.
Мэр доложил, что правительство Москвы планирует к концу недели создать информационную систему по контролю режима самоизоляции. По его словам, сейчас около 20% москвичей к призывам самоизолироваться отнеслись несерьезно.
Он пообещал, что по мере разработки информационных систем власти с каждым днем будут все жестче контролировать эту ситуацию.
В свою очередь, глава кабмина сообщил, что 77 регионам выделят 33,4 миллиарда рублей из-за ситуации с коронавирусом. Эти средства пойдут на организацию дополнительных койко-мест в больницах и медицинское оборудование.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным организации, в мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось.
За последние сутки в России число зараженных новой коронавирусной инфекцией возросло на 302. COVID-19 подтвердили в 35 регионах. В Москве зафиксировали новых 212 случаев.
Всего в 71 регионе страны зарегистрировано 1836 случаев коронавирусной инфекции. За весь период по стране выздоровело 66 человек. Умерли девять человек.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Квартиру разрешается покидать только в крайних случаях. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же ограничения ввел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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