Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:52

Более 194 тысяч человек находится под меднаблюдением в РФ из-за коронавируса

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более 194 тысяч человек находится под медицинским наблюдением в связи с заражением коронавирусом, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По словам федеральной службы, в России 292 877 человек прошли врачебный контроль на предмет инфицирования COVID-19. Кроме того, в стране провели 343 523 лабораторных исследования на наличие коронавируса.

Кроме того, согласно статистике Роспотребнадзора, с 31 декабря по 29 марта было досмотрено почти 5 миллионов человек, которые вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Из них 520 человек имели признаки заболевания, вызванного коронавирусом.

Для вернувшихся с территории иностранных государств были организованы лабораторные исследования на предмет обнаружения всех возможных возбудителей ОРВИ. В ведомстве рассказали, что все центры гигиены и эпидемиологии на территории России снабдили тест-системами для фиксации коронавирусной инфекции.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что для здоровых людей, которые не могут самоизолироваться, организовали специальные обсерваторы. В настоящий момент функционирует 157 таких мест, в которых разместили 1276 человек.

В настоящий момент в России зафиксировали 1534 случая заражения коронавирусом. 64 человека после прохождения курса лечения выздоровели и были выписаны из больниц. Девять человек скончались в результате заражения.

Кроме того, в Оперативном штабе рассказали, что почти 40% пациентов в Москве, подключенных к ИВЛ, моложе 40 лет.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Согласно ему, москвичи могут покидать квартиру только в специально прописанных в указе случаях. В ближайшие дни в столице введут систему спецпропусков, которые позволят выходить из дома.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил регионам рассмотреть возможность введения аналогичных мер на территориях субъектов России. Кроме того, российское правительство одобрило поправки по ужесточению наказания за нарушения карантина.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика