Более 194 тысяч человек находится под меднаблюдением в РФ из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Более 194 тысяч человек находится под медицинским наблюдением в связи с заражением коронавирусом, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
По словам федеральной службы, в России 292 877 человек прошли врачебный контроль на предмет инфицирования COVID-19. Кроме того, в стране провели 343 523 лабораторных исследования на наличие коронавируса.
Кроме того, согласно статистике Роспотребнадзора, с 31 декабря по 29 марта было досмотрено почти 5 миллионов человек, которые вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Из них 520 человек имели признаки заболевания, вызванного коронавирусом.
Для вернувшихся с территории иностранных государств были организованы лабораторные исследования на предмет обнаружения всех возможных возбудителей ОРВИ. В ведомстве рассказали, что все центры гигиены и эпидемиологии на территории России снабдили тест-системами для фиксации коронавирусной инфекции.
Также в Роспотребнадзоре сообщили, что для здоровых людей, которые не могут самоизолироваться, организовали специальные обсерваторы. В настоящий момент функционирует 157 таких мест, в которых разместили 1276 человек.
В настоящий момент в России зафиксировали 1534 случая заражения коронавирусом. 64 человека после прохождения курса лечения выздоровели и были выписаны из больниц. Девять человек скончались в результате заражения.
Кроме того, в Оперативном штабе рассказали, что почти 40% пациентов в Москве, подключенных к ИВЛ, моложе 40 лет.
29 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Согласно ему, москвичи могут покидать квартиру только в специально прописанных в указе случаях. В ближайшие дни в столице введут систему спецпропусков, которые позволят выходить из дома.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил регионам рассмотреть возможность введения аналогичных мер на территориях субъектов России. Кроме того, российское правительство одобрило поправки по ужесточению наказания за нарушения карантина.
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