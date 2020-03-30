В Мурманской области сообщили о переходе на режим самоизоляции

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Мурманская область переходит на режим самоизоляции по примеру Москвы, сообщает RT.

С 12:00 30 марта сидеть дома должны все жители региона. Исключения сделали для людей, которые выходят на работу, за продуктами или лекарствами, выносят мусор, обращаются за экстренной помощью в больницу или выгуливают животных.

Специальные меры рекомендуется соблюдать для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса на территории Заполярья.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Квартиру разрешается покидать только в крайних случаях. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же ограничения ввел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что почти 40% пациентов в Москве с коронавирусом на ИВЛ моложе 40 лет. Отмечалось, что доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет целых 64%, то есть две трети от числа всех пациентов на ИВЛ.

25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.