Мишустин назвал важнейшую задачу властей во время распространения короновируса

10:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Главной задачей властей в борьбе с распространением коронавирусной инфекции на сегодняшний день является работа на опережение, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сейчас наша основная задача – это работать на опережение, минимизировать распространение вируса", – приводит слова Мишустина ТАСС.
Премьер-министр поручил губернаторам проработать введение дополнительных ограничительных мер по примеру Москвы и Подмосковья.
По его словам, инициативы Сергей Собянина и Андрея Воробьева по ограничению передвижения граждан являются логичным продолжением политики президента и правительства.
Также премьер-министр подчеркнул, что кабмин одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся ужесточения ответственности за нарушение карантина.
Ранее поддержку изменений в Административном кодексе выразили в комитете Госдумы РФ по госстроительству и законодательству. Поправки вводят систему штрафов за нарушение режима карантина в условиях распространения коронавируса.
Инициативу по введению поправок внес сам кабмин. Ранее Мишустин заявлял, что необходимо пресечь легкомысленное отношение к безопасности окружающих и собственному здоровью.
До этого уже более 500 человек привлекли к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции.
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