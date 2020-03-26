Мишустин сообщил о штрафах для тех, кто не соблюдает требования по коронавирусу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о введении штрафов для тех, кто не соблюдает требования в связи с коронавирусом, сообщает ТАСС.
Он выразил сожаление, что некоторые люди демонстрируют легкомыслие в том, что касается безопасности окружающих и собственного здоровья. В связи с этим в Кодекс об административных правонарушениях вводятся поправки.
"Мы вводим санкции для тех, кто откажется соблюдать установленные правила, мы будем штрафовать и граждан, и должностных, и юридических лиц", – заявил Мишустин.
В России ввели ряд ограничительных мер. Владимир Путин объявил дни с 30 марта по 3 апреля выходными, чтобы большинство россиян могли оставаться дома и меньше контактировать с другими людьми. Во время вынужденных каникул тем, кто работает, продолжат начислять заработную плату.
Ранее в Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина. Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что в условиях пандемии коронавируса действия в виде несоблюдения карантина представляют опасность для всего населения страны, так как повышают угрозу заражения вирусом не только самого нарушителя, но и дальнейшего распространения от него на большое количество людей, причем очень быстрыми темпами.
Предлагается установить наказание в виде штрафа от 500 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишения права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Помимо этого, за нарушение режима карантина, повлекшее по неосторожности смерть человека либо связанное с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, для граждан предусмотрено наказание в виде штрафа от 1 до 2 миллионов рублей, а также либо в виде лишения права на профессию на срок до пяти лет, либо в виде лишения свободы до пяти лет.
Также законопроект предполагает наказание до семи лет лишения свободы для граждан, которые не соблюдали санитарно-эпидемиологические правила, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.
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