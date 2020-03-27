Комитет ГД поддержал поправки о штрафах до 300 тыс рублей для нарушителей карантина

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки кабмина в КоАП о штрафах до 300 тысяч рублей для здоровых россиян, нарушивших карантин, сообщает пресс-служба комитета.

Ранее стало известно, что правительство предложило новые поправки, касающиеся несоблюдения режима карантина. Для граждан штраф может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для юрлиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Наложение санкций будет действовать в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания.

Кроме того, одобрены поправки, касающиеся ответственности за продажу лекарств по завышенным ценам. За такие правонарушения должностным лицам грозит штраф от 250 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, ИП и юридическим лицам – штраф в двукратном размере выручки, полученной от продажи таких препаратов за весь период их реализации с нарушениями.

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