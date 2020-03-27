Комитет ГД поддержал поправки о штрафах до 300 тыс рублей для нарушителей карантина

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки кабмина в КоАП о штрафах до 300 тысяч рублей для здоровых россиян, нарушивших карантин, сообщает пресс-служба комитета.
Ранее стало известно, что правительство предложило новые поправки, касающиеся несоблюдения режима карантина. Для граждан штраф может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для юрлиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Наложение санкций будет действовать в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания.
Кроме того, одобрены поправки, касающиеся ответственности за продажу лекарств по завышенным ценам. За такие правонарушения должностным лицам грозит штраф от 250 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, ИП и юридическим лицам – штраф в двукратном размере выручки, полученной от продажи таких препаратов за весь период их реализации с нарушениями.
За сутки в Москве зарегистрировали 157 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в городе выявлено 703 случая.
Общее количество заболевших в России – 1036 человек. По последним данным ВОЗ, в мире заражено более 460 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончалось.
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты. Сергей Собянин ввел на этот период ограничения по работе ресторанов, кафе, магазинов и парков.
Приостанавливается действие льгот на проезд в общественном транспорте для студентов колледжей и вузов. Кроме того, временные меры распространяются на пожилых людей старше 65 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями.
Как будут наказывать нарушителей карантина
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