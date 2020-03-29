Около 6,8 тыс столичных пенсионеров пытались проехать по соцкартам в воскресенье

Фото: Агентство "Москва"

К 20 часам вечера воскресенья, 29 марта, было зафиксировано около 6,8 тысячи отказов по социальным картам москвичей старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

"На 20:00 зафиксировано 6,8 тысячи отказов по социальным картам пенсионеров старше 65 лет", – говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье было зафиксировано около 4,3 тысячи отказов по социальным картам москвичей старше 65 лет.

В соответствии с распоряжением Сергея Собянина от 25 марта в городе временно приостановлен бесплатный проезд для пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, а также для студентов колледжей и вузов.

Воспользоваться социальными картами для льготного проезда сейчас могут студенты-волонтеры. Для этого им необходимо оставить соответствующую заявку.