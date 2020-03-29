Около 4,3 тыс отказов по социальным картам пенсионеров зафиксировали 29 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В воскресенье, 29 марта, зафиксировано около 4,3 тысячи отказов по социальным картам москвичей старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта города в своем телеграм-канале.

"За сегодня зафиксировано 4,3 тысячи отказов по социальным картам пенсионеров старше 65 лет. Пожалуйста, скажите бабушке остаться дома!", – говорится в сообщении.

В соответствии с распоряжением Сергея Собянина от 25 марта в городе временно приостановлен бесплатный проезд для пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, а также для студентов колледжей и вузов.

Воспользоваться социальными картами для льготного проезда сейчас могут студенты-волонтеры. Для этого им необходимо оставить соответствующую заявку.

Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.

