В Калининградской области введут режим полной самоизоляции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти Калининградской области приняли решение о введении режима полной самоизоляции в регионе. Соответствующее заявление сделал губернатор области Антон Алиханов.

"Мы вводим режим самоизоляции по примеру Москвы с начала завтрашнего дня – нуля часов", – приводит его слова "Интерфакс".

Алиханов отметил, что на сегодняшний день в регионе обследовали на коронавирус 3 тысячи 719 граждан. На территории области было выявлено 11 случаев заражения COVID-19, двоим людям удалось выздороветь. В настоящее время под наблюдением медиков остается 1 тысяча 620 человек.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что принятие в регионах аналогичных столичным ограничений даст положительный эффект. Первыми совету российского премьера последовала Калининградская область.

В воскресенье, 29 марта, мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В частности, он распорядился о соблюдении самоизоляции горожанами всех возрастов. Такие же меры были введены в Подмосковье.

Кроме того, в ближайшее время будет введена система спецпропусков, которые будут позволять жителям выходить из дома. Пока что они еще не введены. Помимо этого, москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось.