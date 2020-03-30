В Совфеде поддержали поправки о праве кабмина водить режим ЧС в России

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Комитет Совфеда по экономической политике поддержал законопроект о праве кабмина вводить режим чрезвычайной ситуации на всей территории России. Сенаторы намерены рассмотреть соответствующий документ 31 марта, сообщает РИА Новости.

Согласно проекту, изменения по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС разработаны для урегулирования отношений, возникающих из-за распространения COVID-19.

Так, правительство РФ предлагается наделить правом осуществления полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в том случае, если возникает такая ситуация.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что принятие в регионах аналогичных столичным ограничений даст положительный эффект.

Накануне в Москве и Подмосковье власти ввели ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В частности, мэр столицы Сергей Собянин распорядился о соблюдении самоизоляции горожанами всех возрастов. Помимо этого, москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось.