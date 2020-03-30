Принятие в регионах аналогичных столичным ограничений даст положительный эффект – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что введение в регионах страны ограничений, аналогичных московским, дадут положительный эффект. Такое заявление он сделал в рамках заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы снизить заболеваемость", – приводит "Интерфакс" слова российского премьера.

Мишустин напомнил, что в Москве и области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19.

Ранее столичные власти объявили неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей в связи с угрозой распространения нового коронавируса. В Москве были отменены все развлекательные, спортивные и культурные мероприятия. Кроме того, закрылись все кафе и рестораны.

Также в столице и Московской области были введены ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В частности, мэр столицы Сергей Собянин распорядился о соблюдении самоизоляции горожанами всех возрастов. Кроме того, в ближайшее время будет введена система спецпропусков, которые будут позволять жителям выходить из дома. Помимо этого, москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось.