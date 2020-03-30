Директор НИИ имени Склифосовского призвал москвичей оставаться дома

11:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков призвал жителей столицы к соблюдению рекомендаций по самоизоляции. Кроме того, он настоятельно попросил москвичей не выходить на улицу и оставаться дома, передает Агентство "Москва".
"По поводу соблюдения дистанции 1,5–2 метра между людьми – считается, что на более близком расстоянии передача вируса гораздо более активна, и выше риск заразиться. Поэтому лучше находиться дома и без надобности не выходить", – заявил он.
По словам Петрикова, для лучшего понимания ситуации людям необходимо хотя бы раз задуматься о смерти и понять, что самоизоляция не является наказанием, а призвана сохранить жизни людей.
Ранее Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей в связи с угрозой распространения нового коронавируса. В Москве были отменены все развлекательные, спортивные и культурные мероприятия. Кроме того, закрылись все кафе и рестораны.
Накануне мэр столицы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением COVID-19. В частности, мэр распорядился о соблюдении самоизоляции горожанами всех возрастов. Кроме того, в ближайшее время будет введена система спецпропусков, которые будут позволять жителям выходить из дома. Также москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
По последним данным ВОЗ, в мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось. В России зафиксировано более 1,5 тысячи заболевших, вылечились 64 человека, скончались 8 граждан.
Какое наказание могут ввести за нарушение режима самоизоляции
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