На Украине вводят режим ЧС на 30 дней

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Фото: ТАСС/Sergey Dolzhenko/EPA
Правительство Украины намерено ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране в связи с распространением коронавируса, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.
Режим ЧС будет действовать 30 дней. "Прошу не путать с чрезвычайным положением, при ЧС не ограничиваются конституционные права граждан", – подчеркнул Шмыгаль.
С 17 марта в Киеве действуют ограничительные меры. Между столицей Украины и другими населенными пунктами минимизировали транспортное сообщение. В Киеве ограничили проведение массовых мероприятий.
Закрыты рестораны, кафе, бары и торговые центры, за исключением продовольственных магазинов и аптек. Центры предоставления админуслуг принимают граждан по необходимости, однако для приема необходимо предварительно записаться онлайн.
Ранее сообщалось, что 27 марта с территории Украины специальным поездом вывезут граждан России. Организацией перевозки займется РЖД. После возвращения россиян с территории Украины спецпоезд отправится в Киев для вывоза украинцев из РФ.
Согласно информации ВОЗ, коронавирусом в мире заражены более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончались. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус обратил внимание, что пандемия ускоряется.
В России число заразившихся за последние сутки выросло с 495 до 658 человек. Случаи выявлены в 55 регионах. Под наблюдением в рамках самоизоляции – 112 тысяч человек.
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