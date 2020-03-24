РЖД организует спецпоезд для перевозки россиян из Киева

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Граждан России вывезут с территории Украины 27 марта специальным поездом, сообщает Агентство "Москва".

Организацией перевозки займется РЖД. В пресс-службе компании отметили, что после возвращения россиян с территории Украины спецпоезд отправится в Киев для вывоза украинцев из РФ.

В столицу Украины транспорт отправится 28 марта, в тот же день, когда он приедет в Москву. Поезд проследует без остановок для посадки или высадки пассажиров. Во время поездки будет организован пограничный, таможенный и медицинский контроль.