Суд в Нидерландах отложил рассмотрение дела фигурантов по MH17 до июня

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Суд в Нидерландах продолжит 8 июня рассмотрение дел четырех фигурантов о крушении MH17. Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

"Слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году продолжились в понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол в Нидерландах под Амстердамом. Суд переносит рассмотрение дела на 8 июня 10:00. На этом слушании у защиты будет возможность высказаться", – цитирует РИА Новости слова судьи.

Первые слушания по делу MH17 проходили 9 и 10 марта в Амстердаме. Фигурантами дела стали россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Пассажирский лайнер компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года.

Погибли 298 человек из десяти стран. Киев не стал закрывать небо Донбасса для пассажирских рейсов, несмотря на активные боевые действия. После авиакатастрофы украинские власти обвинили в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.

Для расследования причин и обстоятельств крушения создали Совместную следственную группу. В ее состав вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, так как международные следователи не хотели учитывать выводы российских специалистов в ходе разбирательства.

Представители России ранее выражали недоверие результатам работы следственной комиссии. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что власти Нидерландов оказывают давление на окружной суд Гааги, где рассматривается дело о крушении самолета.

