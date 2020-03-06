Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

13:26

Захарова: на суд оказывается давление по делу о MH17

происшествия суды за рубежом

Фото: ТАСС/imago stock&people

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о давлении, которое оказывается на окружной суд Гааги властями Нидерландов в связи с делом о крушении малазийского Boeing в Донбассе, сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что правовые нормы в стране игнорируются в угоду политической конъюнктуре. Захарова отметила, что в Нидерландах ведется информационная кампания, инициированная государственной прокуратурой.

"Мы видим, как Нидерланды и в Нидерландах, в этом государстве, набирает все новые обороты информационная кампания по мере приближения к намеченному на 9 марта началу судебного процесса в окружном суде Гааги по делу о крушении рейса MH17 в небе над восточной Украиной в июле 2014 года", – сказала Захарова.

Она добавила, что таким образом Нидерланды стремятся "обезопасить свои так называемые успехи" и соответствующим образом сформировать общественное мнение в стране.

17 июля 2014 года самолет Boeing 777 малазийских авиалиний, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на территории Донбасса.

3 февраля 2020 года Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела о крушении. Затем Амстердам отказал Москве в просьбе судить россиян на их родине. Позже Нидерланды отказались передать Генпрокуратуре РФ материалы по делу о крушении лайнера рейса MH17.

Суд по делу о крушении Boeing начнется 9 марта.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика