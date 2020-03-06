Захарова: на суд оказывается давление по делу о MH17

13:26
Фото: ТАСС/imago stock&people
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о давлении, которое оказывается на окружной суд Гааги властями Нидерландов в связи с делом о крушении малазийского Boeing в Донбассе, сообщает РИА Новости.
Она подчеркнула, что правовые нормы в стране игнорируются в угоду политической конъюнктуре. Захарова отметила, что в Нидерландах ведется информационная кампания, инициированная государственной прокуратурой.
"Мы видим, как Нидерланды и в Нидерландах, в этом государстве, набирает все новые обороты информационная кампания по мере приближения к намеченному на 9 марта началу судебного процесса в окружном суде Гааги по делу о крушении рейса MH17 в небе над восточной Украиной в июле 2014 года", – сказала Захарова.
Она добавила, что таким образом Нидерланды стремятся "обезопасить свои так называемые успехи" и соответствующим образом сформировать общественное мнение в стране.
17 июля 2014 года самолет Boeing 777 малазийских авиалиний, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на территории Донбасса.
3 февраля 2020 года Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела о крушении. Затем Амстердам отказал Москве в просьбе судить россиян на их родине. Позже Нидерланды отказались передать Генпрокуратуре РФ материалы по делу о крушении лайнера рейса MH17.
Суд по делу о крушении Boeing начнется 9 марта.
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