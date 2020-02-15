Нидерланды отказались передать России материалы по делу MH17

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Нидерланды отказались предоставлять Генпрокуратуре РФ материалы по делу о крушении лайнера рейса MH17. Об этом говорится на сайте ведомства.

В ведомстве рассказали, что летом прошлого года к ним поступило письмо с запросом от Нидерландов о правовой помощи в расследовании крушения Boeing в Донбассе. Из документов следовало, что Совместная следственная группа (JIT) подозревает в причастности к этому делу трех россиян.

"Наши граждане не могут быть выданы другому государству. Однако это не означает, что граждане России, совершившие какое-либо преступление за рубежом, остаются безнаказанными. Такие лица подлежат уголовной ответственности за свои действия в России по ее закону", – отмечается в сообщении прокуратуры.

В связи с этим российское ведомство официально обратилось в министерство юстиции и безопасности Нидерландов с просьбой передать ей соответствующие материалы, но в конце декабря получило отказ.

"Таким образом, власти Нидерландов в очередной раз уклонились от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования авиакатастрофы, как это предписано резолюцией Совета Безопасности ООН", – заявляет Генпрокуратура.

Пассажирский лайнер компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран.

Киев не стал закрывать небо Донбасса для пассажирских рейсов, несмотря на активные боевые действия. После авиакатастрофы украинские власти обвинили в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.

Для расследования причин и обстоятельств крушения создали Совместную следственную группу. В ее состав вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, так как международные следователи не хотели учитывать выводы российских специалистов в ходе разбирательства.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых. В их числе – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.