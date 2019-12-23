Россия готова предоставить Нидерландам данные по крушению MH17

16:45
Фото: ТАСС/imago stock&people/Imago
Россия предоставит полную информацию о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины в день крушения Boeing MH17, если Нидерланды обратятся с соответствующим запросом. Такое заявление сделал постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
Ранее в СМИ сообщалось, что глава МИД Нидерландов обратился к России с просьбой о сотрудничестве в рамках расследования незакрытия воздушного пространства над востоком Украины в день крушения лайнера.
Чижов подчеркнул, что не видел подобных заявлений со стороны Нидерландов, однако Россия готова предоставить данные, которые были собраны после трагедии. Москва уже обращалась с таким предложением к международной группе, которая проводит расследование катастрофы.
"К сожалению, данная группа наши предложения проигнорировала. Мы готовы взаимодействовать. В марте начнутся судебные слушания по этому поводу, в этом контексте мы готовы предоставить имеющиеся у нас данные", – цитирует постпреда РИА Новости.
Лайнер компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком в июле 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.
Для расследования причин крушения была создана международная следственная группа, в состав которой вошли эксперты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Россия неоднократно подчеркивала, что результаты работы группы вызывают большие сомнения, поскольку в ходе расследования игнорировались выводы российских специалистов.
В июне международные следователи назвали имена четверых подозреваемых. В их числе оказались трое россиян. Суд над ними назначен на 9 марта 2020 года. При этом Россия до сих пор не получала никаких запросов на выдачу подозреваемых.
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