Малайзия сожалеет о запоздалом подключении к расследованию ЧП с MH17

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Малайзия сожалеет, что было запоздалым подключение страны к расследованию крушения малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17, которое произошло на востоке Украины в 2014 году. Об этом заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Страна, непосредственно вовлеченная в инцидент с рейсом MH17, участвовала в какой-то момент в работе совместной следственной группы (ССГ), но, к сожалению, наше присоединение к этому процессу было немного запоздалым... Мы надеемся, что независимые улики от тех лиц, у которых есть какие-то свидетельства, материалы, должны иметь возможность эти улики предоставить", – приводит его слова РИА Новости.

По словам главы МИД Малайзии, пока в стране такой возможности не видели, однако будут делать все возможное, чтобы все улики были обнародованы.

Пассажирский лайнер компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран. Киев не стал закрывать небо Донбасса для пассажирских рейсов, несмотря на активные боевые действия. После авиакатастрофы украинские власти обвинили в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.

Для расследования причин и обстоятельств крушения создали Совместную следственную группу. В ее состав вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, так как международные следователи не хотели учитывать выводы российских специалистов в ходе разбирательства.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых. В их числе – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Судебный прoцесс над ними должен начаться 9 марта 2020 гoда. Россия не получала запросов на выдачу.

