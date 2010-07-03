Песков подтвердил разговор Путина с премьером Нидерландов о катастрофе MH17

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте беседовал с Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке и обсуждал с ним вопрос крушения на Украине малайзийского Boeing MH17.

"Я могу подтвердить эту беседу, это было очень краткое общение "на ногах", в кулуарах", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Он подчеркнул, что российский лидер имел короткие беседы практически со всеми участниками саммита.

Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал журналистам, что на саммите G20 в Осаке обсуждал с Владимиром Путиным крушение на Украине малайзийского Boeing MH17. По его словам, эта трагедия до сих пор остается "открытой раной", поэтому, если у него есть возможность обсудить это с президентом России, он сделает это.

При этом премьер не раскрыл детали разговора. Он подчеркнул, что дискуссии должны носить конфиденциальный характер, в том числе из-за крайне высокой щепетильности вопроса.

Малайзийский Boeing, летевший рейсом MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все 298 человек на борту погибли. По некоторым данным, главной причиной катастрофы стало незакрытие воздушного пространства, допущенное Украиной.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, заявила, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ из Курска.

Замгенпрокурора России Николай Винниченко заявил, что российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию. В ней говорится, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине. Следователи эти сведения проигнорировали. МИД РФ подчеркнул, что обвинения ССГ в причастности России к крушению голословны и вызывают сожаление.

Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил о политизации расследования.

19 июня международное следствие объявило имена четырех подозреваемых. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Дубинский отметил, что не видит смысла сотрудничать со следствием, и свою причастность к катастрофе отрицает. Суд по делу пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.