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Российская сторона разделяет стремление Нидерландов к поиску справедливости в деле о крушении малайзийского Boeing в 2014 году. Однако главной причиной катастрофы стало незакрытие воздушного пространства, допущенное Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

В техническом расследовании, которое провел Совет по безопасности Нидерландов, сказано, что Украина не учла риски и не закрыла воздушное пространство для самолетов в зоне вооруженного конфликта.

"Главной ответственной стороной в этом деле по-прежнему остается государство, не закрывшее свое воздушное пространство", – подчеркнул источник.

В России убеждены, что обеспечить справедливость способна лишь беспристрастная работа Совместной следственной группы.

Boeing, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли 298 человек.

Сперва Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.

Затем Совместная следственная группа под руководством генпрокуратуры Нидерландов представила промежуточные итоги. По версии следствия, Boeing сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ.

На это в России ответили, что на момент событий ракета ЗРК "Бук" принадлежала Украине. Затем МИД РФ назвал обвинения ССГ голословными.

