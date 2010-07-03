Причиной трагедии MH17 стало незакрытие воздушного пространства

Российская сторона разделяет стремление Нидерландов к поиску справедливости в деле о крушении малайзийского Boeing в 2014 году. Однако главной причиной катастрофы стало незакрытие воздушного пространства, допущенное Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
В техническом расследовании, которое провел Совет по безопасности Нидерландов, сказано, что Украина не учла риски и не закрыла воздушное пространство для самолетов в зоне вооруженного конфликта.
"Главной ответственной стороной в этом деле по-прежнему остается государство, не закрывшее свое воздушное пространство", – подчеркнул источник.
В России убеждены, что обеспечить справедливость способна лишь беспристрастная работа Совместной следственной группы.
Boeing, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли 298 человек.
Сперва Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.
Затем Совместная следственная группа под руководством генпрокуратуры Нидерландов представила промежуточные итоги. По версии следствия, Boeing сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ.
На это в России ответили, что на момент событий ракета ЗРК "Бук" принадлежала Украине. Затем МИД РФ назвал обвинения ССГ голословными.
Украинские военные могут быть причастны к крушению малайзийского Boeing над Донбассом
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