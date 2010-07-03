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Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров считает, что к катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 причастна украинская сторона, сообщает РИА Новости.

По его словам, в районе проведения антитеррористической операции была создана мощная коррупционная вертикаль, которая начиналась с низов и заканчивалась в администрации президента Украины Петра Порошенко. Он уточнил, что их деятельность заключалась в нелегальном перемещении через линию разграничения различных товаров.

Также, по мнению Прозорова, украинский лидер заранее знал, что MH17 собьют над Донбассом.

Власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

В июне 2018 года Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing на Украине в 2014 году. Также в ЕС заявили о своей полной поддержке резолюции СБ ООН 2166 о крушении рейса MH17 и необходимости российской стороны сотрудничать в расследовании происшествия. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко тогда заявила, что утверждения о причастности РФ к поражению малайзийского Boeing не нашли подтверждения.

Boeing 777 компании Malasia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. В авиакатастрофе погибли 298 человек.