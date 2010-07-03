Грушко рассказал о переговорах России, Голландии и Австралии по MH17

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Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко рассказал, что Голландия и Австралия провели встречу с Россией по катастрофе Boeing в Донбассе, произошедшей в июле 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, стороны договорились, что консультации будут носить конфиденциальный характер.

Boeing 777 компании Malasia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. В авиакатастрофе погибли 298 человек.

В июне 2018 года Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing. Также в ЕС заявили о своей полной поддержке резолюции СБ ООН 2166 о крушении рейса MH17 и необходимости российской стороны сотрудничать в расследовании происшествия. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко тогда сообщила, что утверждения о причастности РФ к поражению малайзийского Boeing не нашли подтверждения.

25 марта экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что к катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 причастна украинская сторона. По его словам, в районе проведения антитеррористической операции была создана мощная коррупционная вертикаль, которая начиналась с низов и заканчивалась в администрации президента Украины Петра Порошенко. Также, по мнению Прозорова, украинский лидер заранее знал, что MH17 собьют над Донбассом.