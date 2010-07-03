Политолог оценил заявление следствия по делу о крушении MH17

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Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал данные международной следственной группы по расследованию крушения рейса MH17.

Он отметил, что следователи не принимают во внимание доказательства России о том, что ракету давно передали Украине, на территории которой она и находилась.

Эксперт также подчеркнул, что вряд ли комиссия пытается серьезно разобраться в этом деле.

"Я не вижу стремления этой комиссии серьезно разобраться и исследовать те объективные доказательства, которые предоставляет Россия", – сказал Кошкин в беседе с RT.

Ранее голландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что международные следователи намерены обратиться к России с просьбой допросить подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17 – Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

При этом прокурор отметил, что их экстрадиции добиваться не будут.

Boeing, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. В авиакатастрофе погибли 298 человек.

Сперва Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте. Затем Совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов представила промежуточные итоги. По версии следствия, Boeing сбили из ЗРК "Бук", некогда принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ. На это в России ответили, что на момент событий ракета ЗРК "Бук" принадлежала Украине. МИД РФ назвал эти обвинения голословными.

В Малайзии также раскритиковали следствие по MH17 за попытки "обвинить русских". Премьер-министр страны Махатхир Мохамад заявил о политизации расследования крушения Boeing.

