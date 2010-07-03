Подозреваемых по делу MH17 хотят допросить международные следователи

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Международные следователи обратятся к РФ с просьбой допросить подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17, сообщил голландский прокурор Фред Вестербеке.

"Мы не намерены добиваться их экстрадиции, поскольку законы РФ и Украины не предусматривают выдачу подозреваемых", – приводит слова Вестербеке ТАСС.

Следователи назвали имена четырех подозреваемых. Это россияне Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах. Разбирательство начнется 9 марта 2020 года.

Boeing, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. В авиакатастрофе погибли 298 человек.

Сперва Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте. Затем Совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов представила промежуточные итоги. По версии следствия, Boeing сбили из ЗРК "Бук", некогда принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ. На это в России ответили, что на момент событий ракета ЗРК "Бук" принадлежала Украине. МИД РФ назвал обвинения ССГ голословными.

В Малайзии также раскритиковали следствие по MH17 за попытки "обвинить русских". Премьер-министр страны Махатхир Мохамад заявил о политизации расследования крушения Boeing.

