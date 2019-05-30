В Малайзии раскритиковали следствие по MH17 за попытки "обвинить русских"

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил о политизации расследования крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, передает газета Malay Mail.
"С самого начала мы видим слишком много политики в этом. Идея состояла не в том, чтобы выяснить, как это произошло, а, похоже, концентрировалась на том, чтобы попытаться возложить вину на русских", – заявил он на пресс-конференции.
Мохамад отметил, что Малайзия должна участвовать в изучении черных ящиков, но страну отстранили от исследования.
"Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине", – сказал премьер журналистам.
По его мнению, самолет могли сбить ополченцы или украинцы, поскольку у них тоже есть такая же ракета.
Boeing, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли 298 человек.
Сперва Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте. Затем Совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов представила промежуточные итоги. По версии следствия, Boeing сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ.
На это в России ответили, что на момент событий ракета ЗРК "Бук" принадлежала Украине. Затем МИД РФ назвал обвинения ССГ голословными.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.