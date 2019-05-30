В Малайзии раскритиковали следствие по MH17 за попытки "обвинить русских"

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил о политизации расследования крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, передает газета Malay Mail.

"С самого начала мы видим слишком много политики в этом. Идея состояла не в том, чтобы выяснить, как это произошло, а, похоже, концентрировалась на том, чтобы попытаться возложить вину на русских", – заявил он на пресс-конференции.

Мохамад отметил, что Малайзия должна участвовать в изучении черных ящиков, но страну отстранили от исследования.

"Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине", – сказал премьер журналистам.

По его мнению, самолет могли сбить ополченцы или украинцы, поскольку у них тоже есть такая же ракета.

Boeing, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли 298 человек.

Сперва Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте. Затем Совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов представила промежуточные итоги. По версии следствия, Boeing сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ.

На это в России ответили, что на момент событий ракета ЗРК "Бук" принадлежала Украине. Затем МИД РФ назвал обвинения ССГ голословными.