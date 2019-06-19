Следствие по MH17 назвало имена четырех подозреваемых

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Международные следователи назвали имена четырех человек, которых подозревают в причастности к крушению рейса MH17. Об этом сообщили ТАСС родственники погибших. По их словам, в число подозреваемых попали трое россиян и один украинец.

По информации совместной следственной группы по расследованию авиакатастрофы, суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах. Разбирательство начнется 9 марта 2020 года.

Boeing, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли 298 человек.

Сперва Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте. Затем Совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов представила промежуточные итоги. По версии следствия, Boeing сбили из ЗРК "Бук", некогда принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ. На это в России ответили, что на момент событий ракета ЗРК "Бук" принадлежала Украине. МИД РФ назвал обвинения ССГ голословными.

В Малайзии также раскритиковали следствие по MH17 за попытки "обвинить русских". Премьер-министр страны Махатхир Мохамад заявил о политизации расследования крушения Boeing. По его словам, Малайзия должна участвовать в изучении черных ящиков, но страну отстранили от экспертизы.